送朴迎新：韓國第10次燭光集會主題

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2016丙申年即將來到跨年夜，南韓民眾仍大批走上首爾光化門廣場，一致聲討壟斷國政的「朴槿惠－崔順實門醜聞」的朴槿惠總統，並高聲疾呼第10次燭光集會主題是「送朴迎新」。

被朴槿惠政府列入「文藝界黑名單」的南韓元老級搖滾樂隊「野菊花」的主唱全仁權，在女伴音歌手陪伴下，以他的成名曲「行進」拉開第10次燭光集會序幕。

音樂劇男女演員則在光化門廣場舞台上齊唱「唐吉訶德」的主題曲，激勵燭光集會群眾戰勝一切艱辛，終將朴槿惠一夥拉下馬。

燭光集會主辦單位稱，2016丙申年最後一次的燭光集會主題為「送朴迎新」，即一定要將朴槿惠彈劾下台，並繩之以法。至晚間7時為止，光化門廣場聚集了60萬名民眾。

集會主辦單位要求，閨蜜崔順實壟斷國政的朴槿惠下台、彈劾案儘早在憲法法院審理過關、代理總統權限的「大統領權限代行」國務總理黃教安也一起下台。

除首爾光化門廣場外，釜山、光州等南韓全國共計41個地區展開燭光集會。

南韓檢方指控朴槿惠與閨蜜崔順實共謀，向南韓三星電子、現代、SK、LG、韓進等國內大企業強索金錢和利益，並讓崔順實干政。朴槿惠已為聽信崔順實道歉，但堅決否認有任何不法行為。

光化門廣場擺出了「光化門拘留所」的監牢造型物，裡面關著朴槿惠、崔順實、前青瓦台秘書室長金淇春、「大統領權限代行」國務總理黃教安、前青瓦台民政首席秘書官禹柄宇等紙像，展現憤怒民心。

甚至有一名老先生牽著一隻狗和一口棺材，狗背上披著「連我也不如」、棺材板上則寫有「剷除不正舞弊」，引來眾人爭相攝影留念。

光化門廣場朝鮮王朝抗倭名將李舜臣銅像前，集會民眾將朴槿惠的芻像和三星電子副會長李在鎔及現代汽車會長鄭夢九的芻像給拴在一起，要求一起整肅官商勾結的政商界領袖。

南韓憲法法院最多有6個月時間裁定彈劾案是否成立，以決定陷入貪腐醜聞的朴槿惠是否應永久免職或復職。憲法法官透露，審理將於2017年1月3日、即下週邁入辯論階段，但不會強迫朴槿惠出庭作證。1051231

(中央社)