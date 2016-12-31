走過79年 紐約巨無霸三明治老店收攤

紐約老店卡內基熟食店以肉多到夾不住的巨無霸三明治聞名，也因出現在伍迪艾倫電影「瘋狂導火線」中而永留人心。這家店走過79年，在2016年即將結束之際於昨天走入歷史，讓紐約客大呼捨不得。

許多人表示，卡內基熟食店（Carnegie Deli）的收攤是這個美國最大城市失去往日魅力，以及屈服於令人咋舌的房價和更多曼哈頓飯店入侵的象徵。

卡內基熟食店昨天最後一天營業，眾多人頂著寒冷天氣來到這家位於紐約第7大道的老店排隊，希望再吃一次紐約最具代表性的猶太熟食。

卡內基熟食店主打名為「伍迪艾倫」、份量多到爆炸的醃燻牛肉三明治，要價30美元。

自父親手中接下這家店的老闆哈波（Marian Harper）說，關店是很艱難的決定。

哈波告訴美國「全國公共電台」（NPR）：「我到了該好好享受人生的時候了，所有美好的事物都將劃下句點。」

「富比世雜誌」（Forbes）表示，這家店走入歷史是紐約樣貌一大改變之一。（譯者：中央社蔡佳伶）1051231

(中央社)