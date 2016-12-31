台中跨年后里場 董事長與九天熱鬧開場

我要評比

「2017花Young台中」跨年晚會今天晚間在洲際棒球場、后里麗寶樂園第二停車場，以雙主場形式熱鬧登場。后里現場由董事長樂團及九天民俗技藝團首度合作，為晚會開場。

后里現場晚上在董事長樂團及九天民俗技藝團，以及台中市副市長林依瑩親自擊鼓下，熱鬧展開，現場氣氛隨即沸騰。

「揮別2016，感恩滿滿；展望2017，信心滿滿」，林依瑩表示，台中市不僅是美國有線電視新聞網CNN報導的「台灣最宜居城市」，更是365天活動滿滿的「盛會城市」，歡迎大家來台中居住。

林依瑩也提到，2018台中市將舉辦世界花卉博覽會，3大展區分別為「外埔永豐園區」、「后里馬場及森林園區」及「豐原葫蘆墩公園」，展現台灣的特色，讓台中看見世界，更讓世界看見台中與台灣。

后里麗寶樂園第二停車場由3度主持台中跨年的阿Ken領軍，搭配榮獲「第51屆電視金鐘獎綜藝節目主持人獎」的Sandy、ㄚ頭及鯰魚哥四人搭檔主持，陸續也將有許富凱、周湯豪、MATZKA、葉諾帆、郭靜、盧廣仲、李愛綺、小A辣+林進、愷樂、BOi!、林建予(鯰魚哥)、玖壹壹、晨悠組合、JR等多組卡司輪番上陣，並由經典天團5566合體，陪伴歌迷倒數跨年。

為迎接2018世界花博，后里現場也融入花朵特效，施放180秒共8248發煙火，搭配耳熟能詳的旋律，讓各色豔麗花朵綻放在夜空中，象徵為即將到來的花博獻上滿滿的祝福。1051231

(中央社)