台中跨年后里場 董事長與九天熱鬧開場
「2017花Young台中」跨年晚會今天晚間在洲際棒球場、后里麗寶樂園第二停車場，以雙主場形式熱鬧登場。后里現場由董事長樂團及九天民俗技藝團首度合作，為晚會開場。
后里現場晚上在董事長樂團及九天民俗技藝團，以及台中市副市長林依瑩親自擊鼓下，熱鬧展開，現場氣氛隨即沸騰。
「揮別2016，感恩滿滿；展望2017，信心滿滿」，林依瑩表示，台中市不僅是美國有線電視新聞網CNN報導的「台灣最宜居城市」，更是365天活動滿滿的「盛會城市」，歡迎大家來台中居住。
林依瑩也提到，2018台中市將舉辦世界花卉博覽會，3大展區分別為「外埔永豐園區」、「后里馬場及森林園區」及「豐原葫蘆墩公園」，展現台灣的特色，讓台中看見世界，更讓世界看見台中與台灣。
后里麗寶樂園第二停車場由3度主持台中跨年的阿Ken領軍，搭配榮獲「第51屆電視金鐘獎綜藝節目主持人獎」的Sandy、ㄚ頭及鯰魚哥四人搭檔主持，陸續也將有許富凱、周湯豪、MATZKA、葉諾帆、郭靜、盧廣仲、李愛綺、小A辣+林進、愷樂、BOi!、林建予(鯰魚哥)、玖壹壹、晨悠組合、JR等多組卡司輪番上陣，並由經典天團5566合體，陪伴歌迷倒數跨年。
為迎接2018世界花博，后里現場也融入花朵特效，施放180秒共8248發煙火，搭配耳熟能詳的旋律，讓各色豔麗花朵綻放在夜空中，象徵為即將到來的花博獻上滿滿的祝福。1051231
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。