日《紅白》帕妃首唱受矚 松本潤陷醜聞表情複雜

帕妃開場獻唱。（圖／翻攝自Youtube）

森田一義、Matsuko表演短劇。（圖／翻攝自Youtube）

松本潤現身《紅白》表情複雜。（圖／取自松本潤百度貼吧微博）

YOSHIKI右手疑受傷。（圖／取自《on.cc東網》）

福山雅治開唱。（圖／翻攝自Youtube）

今晚《紅白》出場序。（圖／取自知日ZHIJAPAN微博）

日本娛樂圈跨年盛事《第67屆紅白歌唱大賽》稍早在日本時間7時揭幕，節目開始由名嘴森田一義、Matsuko表演短劇，接著在主持人相葉雅紀與有村架純的宣布下正式開始，今年雖無宣布解散的SMAP表演，但仍請到出道20年首上《紅白》的帕妃開金嗓，和關8獻唱組曲，勾起觀眾滿滿回憶。

松田聖子和主演超夯日劇《月薪嬌妻》的星野源今年擔任紅、白兩隊的舉牌手，分別引領參與的歌手一一進場，先前香港演唱會被喊卡的搖滾天團「X JAPAN」團長YOSHIKI也趕回日本參加，被眼尖觀眾發現右手上有包紮痕跡，應是先前開唱舊疾復發引起。

而「嵐」成員松本潤與井上真央傳交往將婚多年，近日被爆背地裡劈腿AV女優葵司長達四年，因此被網友狠批「渣男」，今松本潤仍依原定工作計畫出席《紅白》，無特別心情起伏，但表情複雜，不知是否受緋聞影響。

稍晚女諧星渡邊直美和《PPAP》暴紅的PIKO太郎同台搞笑，剛當爸的福山雅治也彈吉他帥氣開唱，最近有新曲的天后宇多田光則在倫敦連線表演，最終壓軸則由人氣天團「嵐」畫下完美句點。

(中時電子報)