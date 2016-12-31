日《紅白》帕妃首唱受矚 松本潤陷醜聞表情複雜
日本娛樂圈跨年盛事《第67屆紅白歌唱大賽》稍早在日本時間7時揭幕，節目開始由名嘴森田一義、Matsuko表演短劇，接著在主持人相葉雅紀與有村架純的宣布下正式開始，今年雖無宣布解散的SMAP表演，但仍請到出道20年首上《紅白》的帕妃開金嗓，和關8獻唱組曲，勾起觀眾滿滿回憶。
松田聖子和主演超夯日劇《月薪嬌妻》的星野源今年擔任紅、白兩隊的舉牌手，分別引領參與的歌手一一進場，先前香港演唱會被喊卡的搖滾天團「X JAPAN」團長YOSHIKI也趕回日本參加，被眼尖觀眾發現右手上有包紮痕跡，應是先前開唱舊疾復發引起。
而「嵐」成員松本潤與井上真央傳交往將婚多年，近日被爆背地裡劈腿AV女優葵司長達四年，因此被網友狠批「渣男」，今松本潤仍依原定工作計畫出席《紅白》，無特別心情起伏，但表情複雜，不知是否受緋聞影響。
稍晚女諧星渡邊直美和《PPAP》暴紅的PIKO太郎同台搞笑，剛當爸的福山雅治也彈吉他帥氣開唱，最近有新曲的天后宇多田光則在倫敦連線表演，最終壓軸則由人氣天團「嵐」畫下完美句點。
(中時電子報)
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