9輛裝甲車被扣未還 星國防長坦言低潮

新加坡9輛裝甲運兵車遭香港海關扣事件，星國國防部長黃永宏形容，該事件是新加坡2016年的一個低潮。(美聯社）

新加坡9輛裝甲運兵車遭香港海關扣留月餘 雖經該國官方多方與港府交涉，仍處於未歸還的狀態，星國國防部長黃永宏形容從國防角度來看，該事件是新加坡2016年的一個低潮。但新加坡武裝部隊吸取經驗，並已改變一些作法，以更好的保護國家資產。

根據聯合早報報導，新加坡國防部長黃永宏30晚間在臉書上說，「對於大多數新加坡人，包括國防部和新加坡武裝部隊來說，香港當局拘留我們的泰萊斯，從國防角度來看，是2016年的一個低潮。」

他指出，泰萊斯（Terrex）輪式裝甲運兵車事件並不是一個威脅到國家存亡的課題，甚至也稱不上是恐怖主義的潛在威脅。新加坡武裝部隊不會因這單一事件失焦，或讓此事件主宰一切。

黃永宏強調，新加坡人不能讓這個單一事件動搖信心或削弱團結。新加坡是個獨立自主國家，要由自己來決定未來。

9輛泰萊斯輪式裝甲運兵車在台灣完成軍事交流後，從台灣運回新加坡。11月23日，這批裝甲車途經香港時，在香港葵涌貨櫃碼頭被扣留。

(中時電子報)