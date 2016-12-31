滅火器樂團跨年開場 台下一片螢光海

洲際棒球場跨年晚會「滅火器樂團」送市長林佳龍雞造型花束，預祝2018年花博順利。（張妍溱攝）

（21：23更新）《2017花YOUNG台中》雙主場跨年晚會，今晚在台中市洲際棒球場開始不到30分鐘，現場2萬民眾隨台上歌手搖滾節奏，手拿螢光棒盡情搖擺，台下宛如一片螢光海，熱鬧空前。「綜藝小天王」KID、LULU小蝦與邵庭擔任主持人，互動笑果十足揭開序幕。「滅火器樂團」隨即登台演出，帶來「繼續向前行」引爆第一波高潮，氣氛high翻全場，尖叫聲不斷。

滅火器樂團主唱楊大正帶了一束有造型雞的花，送給台中市長林佳龍，祝福「雞年如意」、台中舉辦2018世界花博吉祥「花開富貴」。台中市長林佳龍說，歡迎大家來台中跨年，祝福大家有愉快的跨年夜，新的一年心想事成。

主唱楊大正表示，跨年夜連趕3場，首場在台中開唱，接著趕往嘉義、台南表演，隔天趕到總統府參加元旦升旗與國軍示範樂隊一起表演。楊大正笑說只能在車上睡覺。除了演唱「島嶼天光」，還唱曾獻給「台灣巨砲」陳金鋒的「曾經瘋狂」等歌曲。

滅火器樂團熱力開唱四首，接續曾沛慈所帶來的組曲、韋禮安、DEARS、陳夢晨、董事長樂團＋九天民俗技藝團、澎恰恰及許效舜、邰正宵、溫嵐、MATZKA、玖壹壹、盧廣仲、黃夏欣、晨悠組合等歌手及樂團輪番演出，並由張震嶽、MCHotDog熱狗、頑童MJ116組成的「兄弟本色」陪伴觀眾一起倒數迎接新年。

由於今年很多人下午就來排隊，洲際棒球場周邊車流交通秩序大致良好，5點一開放進場，許多民眾選擇衝到舞台區前的搖滾區，也有很多人坐在棒球場上，警方預估今晚將湧進五萬民眾，轄區第五分局下午開始全員出動，執行交通與治安維護工作，總計投入警、民人力近400人。

(中時)