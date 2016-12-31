白家綺小露美胸 尬Janet修長美腿
「2017台南心時代跨年晚會」於台南高鐵站前舉行，今年現場一開始就湧入超過2萬人聚集，比去年多出一倍，到了晚上八點，不含周圍商店街人潮，廣場已湧進約五萬人，場面可觀，晚會活動辦得十分成功。
擔任開場舞表演的是《我的老師叫小賀》演員群Gino、王樂妍、華千涵、李博翔、邱子芯、王上豪、吳東彥、陳彥佐、黃金鴻、鄭楠鐘、蘇暐淇等人，與主持人胡瓜、Janet、白家綺一起青春熱舞，為今年台南跨年晚會開啟序幕。
王樂妍上次練舞彩排時右手掛著三角巾把大家嚇壞，原來是因為12月大量工作，除了參與民視除夕特別節目錄影以及《舞力全開》國標舞特訓，讓她吃不少苦頭，現在右手要保持不動，不然醫師已擺明不想再幫她處理，她只能上場前先吞止痛藥，以免痛苦時的表情展露無遺。
主持人胡瓜、Janet及白家綺穿著華麗的金銀色閃亮出場，兩位女神搭檔Janet及白家綺更是一金一銀的玫瑰裝登場，一個露美胸一個露美腿，在場所有人的眼睛都快被閃瞎了。
《明日之星》出道的曹雅雯為了故鄉台南自創了一首〈台南人〉歌曲，她坦言2016年入圍沒有獲得女方言演唱人獎，讓她有一點失落，沒想到在台上主持人胡瓜就奉上一座金曲獎的獎盃給她，讓她期許新專輯在2017年能夠順利奪獎。
(中時)
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