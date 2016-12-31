基隆港碼頭跨年 搖滾樂音揭幕

我要評比

「搖滾基隆．熱血跨年」2016基隆市跨年晚會，今天晚上在基隆港東三碼頭開唱。由基隆女兒舞思愛，搭配午茶DJ- So What 共同主持。崇右熱門音樂社以「謝謝你愛我」揭幕。

晚會今天晚上8時開始，開場以在地「基隆好聲音-舞思愛」、「基隆ROCKER-搖滾大嬸」、「基隆STYLE- IF Music Band」、「基隆新秀-崇右熱門音樂社」演唱「真實」等歌曲打頭陣，綻放基隆在地音樂特色。

台下的基隆市民則手牽手，手持螢光棒，隨著歌手的樂音，一起搖擺。也有不少市民手持手機現場錄影。

市府也號召外型可愛又吸睛的胖卡行動餐車，齊聚於基隆文化中心前廣場，為參加跨年的民眾服務，與各地民眾一起分享基隆跨年的喜悅。1051231

(中央社)