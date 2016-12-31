圓山大廳化身展演平台 學生展現專業力

世新大學與圓山大飯店合作，讓學生在大廳表演多首族語歌曲及舞蹈，不僅將大廳打造成展演平台，吸引飯店旅客駐足觀賞，也提供學生採訪機會，展現學生的專業力以及表演力。

為了推動「教育部未來大學計畫」，世新大學與圓山大飯店合作，將飯店大廳前廣場打造為「展演大平台」，提供學生表演空間及實習機會。

合作計畫在今天跨年夜首次登場，由集合世新原民專班學生及跨校跨業專業人士組成的「風聲古謠樂集」打頭陣，帶來多首阿美族、排灣族等族語歌曲，原民青年的古謠樂聲迴盪在大聽內，吸引不少旅客駐足觀賞，隨後世新大學熱舞社也帶來精彩的舞蹈表演。

世新學生表演的同時，讓世新校內實習媒體的學生可以實地上戰場採訪，捕捉畫面紀錄報導，展現學生專業能力，世新大學產學合作處處長許碧芳表示，未來1年也將在不同的時段安排不同的表演，在圓山大廳呈現。1051231

(中央社)