玖壹壹開唱遭批怒了！開戰酸民「長相一樣X」

玖壹壹為台北跨年演唱會打頭陣。(取自YouTube)

玖壹壹開戰酸民。(取自玖壹壹臉書)

台客天團「玖壹壹」今（31日）為台北跨年演唱會開場，一連帶來《9453》、《癡情男子漢》、《打鐵》等多首招牌金曲，炒熱現場氣氛，但團員卻疑似遭網友酸言酸語惹毛，在官方臉書發文開戰「祝各位酸民們208+9年，一樣一事無成…繼續酸下去…長相一樣幹…」

玖壹壹為台北跨年演唱會打頭陣引熱議，事後卻疑似遭網友「8+9團」、「有夠難聽」等批評聲浪惹毛，忍不住在臉書PO文開戰酸民「祝各位酸民們208+9年，一樣一事無成…繼續酸下去…長相一樣幹…」。

就有粉絲見狀擔心偶像此番發言不妥，玖壹壹也回覆「沒差」，還回應另一位網友留言「怕啥小，他們那麼廢」，看的出來玖壹壹真的怒了。

(中時電子報)