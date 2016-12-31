搖滾晚會 陪屏東人跨年

屏東今年的跨年很搖滾，首辦「搖滾音樂節」，邀請包括豬頭皮、拷秋勤等12個國內搖滾樂團在縣立體育館陪民眾嗨翻，屏東縣長潘孟安傍晚也在搖滾樂中發送紅包給民眾。

傍晚，屏東公園迎接2017年的燈飾亮起，今年跨年，屏東縣政府以「夢回精靈島」為設計概念，融合在地文化與光互動賞燈情境，讓正名後的屏東公園展現夢幻又熱鬧的節慶氣氛。

公園內青少年育樂中心，縣內高中的樂團以搖滾歌曲、女團以熱舞敲開跨年的搖滾晚會，潘孟安在點亮2017年屏東之燈前表示，除了屏東公園的跨年晚會外，在各鄉鎮也有跨年晚會，而在山區的禮納里部落則有低碳觀星的跨年活動，新的一年希望點亮屏東，點亮台灣。

潘孟安帶領民眾在搖滾樂聲中共同點亮屏東之燈，期許未來和青少年夥伴一起在屏東發光發熱，讓屏東更美好，並親自發放新年紅包，民眾熱情排隊拿紅包。

在另一頭的體育館，搖滾樂團已經開唱，隨著時針逐漸往上走，聚集的人潮越來越多，以年輕人居多，或坐或站，時而隨著節奏搖擺、呼喊，今晚，老天很給臉，屏東溫度攝氏27、28度，不冷不熱，讓平時滿是運動人潮的社區公園冷清了，大家都到市中心的屏東公園隨著搖滾樂跨年。

跨年表演樂團有刺客樂團x猴子飛行員Tony、豬頭皮樂團、烤秋勤、放客兄弟、津輕三味線x蕭德福樂團、非人物種、消波塊、Manic Sheep、ORANGE、Marco地圖全開(屏東大學)、Why(內埔農工、屏東高中)等12組知名樂團及在地學生團，豬頭皮、烤秋勤、放客兄弟等在晚上9時後開唱，帶領群眾high跨年。

公園旁的長青學苑，社福機構為街友舉辦跨年餐會，不但辦桌，還請來那卡西表演，音樂及歌曲雖然和體育館的搖滾樂不同，但也讓市中心的一角在跨年夜充滿溫馨。1051231

(中央社)