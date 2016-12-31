蔡依林罵髒話？喜迎2017瘋喊「X極掰」笑翻

蔡依林今年到大陸跨年。（圖／中時資料照）

蔡依林喊話要粉絲積極迎2017，配圖卻像是罵髒話，惹笑眾人。（圖／取材自蔡依林臉書）

再倒數幾小時就將告別2016年，天后蔡依林今年雖人沒留在台灣跨年，但對於迎接2017的興奮心情仍藏不住，稍早她在臉書配一幽默插圖，卻和髒話有相似發音，笑翻一大票網友。

對於2017新的一年即將到來，蔡依林稍早在臉書開心寫下「Happy 2017！！」並喊話要粉絲新年積極動起來，而最讓大家噴笑的是，她於文中貼出兩個人激動喊著「消極掰」的配圖，乍聽之下就像在罵髒話一樣，引來粉絲留言笑稱「吼~罵髒話」、「姊真幽默」，更有不少人猜測難道是下張專輯名稱，並大呼期待新的一年能等到蔡依林發行新作品。

(中時電子報)