蔡依林罵髒話？喜迎2017瘋喊「X極掰」笑翻
再倒數幾小時就將告別2016年，天后蔡依林今年雖人沒留在台灣跨年，但對於迎接2017的興奮心情仍藏不住，稍早她在臉書配一幽默插圖，卻和髒話有相似發音，笑翻一大票網友。
對於2017新的一年即將到來，蔡依林稍早在臉書開心寫下「Happy 2017！！」並喊話要粉絲新年積極動起來，而最讓大家噴笑的是，她於文中貼出兩個人激動喊著「消極掰」的配圖，乍聽之下就像在罵髒話一樣，引來粉絲留言笑稱「吼~罵髒話」、「姊真幽默」，更有不少人猜測難道是下張專輯名稱，並大呼期待新的一年能等到蔡依林發行新作品。
(中時電子報)
關鍵字：蔡依林
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