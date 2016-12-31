日休旅車5樓停車塔墜落 3死2傷

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日本媒體報導，神奈川縣橫須賀市有輛休旅車今天從立體停車場5樓衝出來墜落後，造成5名乘客的其中3人喪生。

根據目擊者說詞，這輛休旅車在當地時間下午1時左右從停車塔墜落。

電視畫面顯示，停車塔5樓的金屬護欄斷掉，顯然是跟銀色休旅車一起掉到地面。

目擊者告訴日本放送協會（NHK）：「聲音就像打雷一樣，護欄掉下來，這輛車也掉了下來。」

根據日本電視公司（Nippon Television），這起意外造成1名50多歲男子、1名40多歲女子和另1名70多歲女子身亡，20多歲男子和11歲男孩受重傷。（譯者：中央社陳昱婷）1051231

(中央社)