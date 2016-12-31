16歲少年狠心弒母 震驚全日本

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日本驚傳逆子弒母案！1名16歲少年坦承以鎯頭連續猛擊他母親的頭，並持刀來回猛刺殺死親娘後，日本警方今天將這名不肖子逮捕歸案。

日本地方警察向記者透露，這名因未到法定年齡不能透露姓名的高中生，在當地時間凌晨1時40分主動打電話報案，自首在位於倉敷（Kurashiki）的自宅殺死母親。倉敷位於日本西部的岡山縣（Okayama）。

當地媒體報導，調查人員抵達時，這名婦人倒臥在客廳血泊中。

她的頭部和身上有多處傷口，並被送到市裡的醫院治療。

這名員警表示，她在凌晨2時48分被宣告死亡，警方打算展開謀殺調查。此外並未透露進一步明細。

警方最初以謀殺未遂逮捕這名少年。

暴力犯罪在日本依然相對罕見，但日本近來發生多起涉及青少年的駭人聽聞案件，引發社會各界高度關注。1051231

(中央社)