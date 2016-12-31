大陸跨年晚會 台灣歌手雲集
大陸各家電視台今晚播出的跨年晚會星光熠熠，更有不少台灣藝人登台；其中，藝人蔡依林、林志玲、羅志祥、李宗盛等今晚都將登台演出。
浙江衛視昨晚已先行舉行跨年演唱會，張惠妹除了演唱「一想到你呀」、「三天三夜」、「姐妹」等經典歌曲外，也和大陸演員鄧超合唱「聽海」，歌手蕭敬騰等人也在晚會中演出。
根據新浪娛樂， 江蘇衛視跨年演唱會節目單上聚集多位台灣歌手，包括蔡依林、林宥嘉、潘瑋柏、李宗盛等。歌壇大哥李宗盛將唱早年經典曲目「愛情少尉」、「愛如潮水」、「別怕我傷心」等組曲。
此外，林志玲加大陸歌手薛之謙一起表演換裝秀與脫口秀。
東方衛視今晚的跨年盛典節目單上的知名藝人則有羅志祥、王菲、陳奕迅、費玉清等人。
北京衛視跨年環球歌會上，有羅志祥、古巨基、黎明、張信哲、蕭亞軒等港台藝人，也有大陸藝人那英、崔健、郎朗等獻藝。1051231
(中央社)
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