習近平新年賀詞 祝福台灣

大陸國家主席習近平31日發表新年賀詞。（圖／新華社）

2017新年前夕，大陸國家主席習近平今天發表新年賀詞稱，向台灣同胞致以新年的祝福。

新華社報導，習近平說：2016年即將過去，新年的鐘聲即將敲響。在這辭舊迎新的美好時刻，我向全國各族人民，向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞，向台灣同胞和海外僑胞，向世界各國各地區的朋友們，致以新年的祝福！

對於即將到來的2017年，習近平說：中國共產黨將召開第十九次全國代表大會，全面建成小康社會、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴治黨要繼續發力。天上不會掉餡餅，努力奮鬥才能夢想成真。

習近平指出：讓我們滿懷信心和期待，一起迎接新年的鐘聲！

(中時電子報)