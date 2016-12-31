製造魔音傳腦 惡鄰遭起訴

住在鶯歌的林男與隔壁蔡姓夫婦交惡，竟涉自2010年起至去年7月間，幾乎每天三更半夜或剛破曉時敲打牆壁，「叩叩叩」魔音傳腦害得蔡姓夫婦出現失眠、腸躁症、焦慮等症狀，新北地檢署根據蔡姓夫婦蒐證內容，依強制、傷害等罪嫌將林男起訴，蔡姓夫婦也在提告後搬家。

(中時)