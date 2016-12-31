陸修外商目錄 釋擴大外資訊號

我要評比

中國官方日前提出，進一步營造公平競爭環境，並提出修訂「外商投資產業指導目錄」及相關政策法規，被認為是中國高層應對近期「外資撤離潮」的最新舉措。

中通社報導，中國發展改革委副主任寧吉(吉吉)30日在大陸國務院新聞辦公室的一次記者會上表示，未來一段時期，中國將按照內外資一視同仁的原則，進一步營造公平競爭環境，提出修訂「外商投資產業指導目錄」及相關政策法規，放寬服務業、製造業、採礦業等領域的外資准入限制等一系列舉措。

在此之前，中國大陸國務院總理李克強28日主持國務院常務會議，確定擴大對外開放積極利用外資的政策措施。會議修訂「外商投資產業指導目錄」、推進對外資全面實施准入前國民待遇加負面清單管理模式等一系列舉措。

26日，大陸商務部外資司司長唐文弘透露，2017年將大幅放寬准入限制，鼓勵外資更多投向先進製造、高新技術、節能環保和現代服務業領域。

報導說，這被認為是中國高層應對近期「外資撤離潮」的最新舉措。

當前大陸「外資撤離潮」的論調再次升溫。除了人工、土地等生產要素成本上漲等持續存在的因素外，近期持續走低的人民幣匯率，也被認為是加重了外資進入中國的疑慮。對此，大陸官方多次澄清，匯率波動並未對中國吸收外資產生明顯影響。

即便如此，中國的外資表現仍呈現出一些隱憂。據官方數據，2016年前11個月中國實際使用外資金額人民幣7318億元（約新台幣3.3兆），年增3.9%，增速不及去年同期一半。

應對上述問題，大陸今年9月在遼寧省、浙江省、河南省等省市新設立7個自貿試驗區之後，加大招商引資力度等。自貿試驗區實行「准入前國民待遇」加上「負面清單」，被認為對外資有較大吸引力。

大陸商務部研究院外資研究部主任馬宇表示，外資企業對拉動外貿、就業乃至於經濟成長等都發揮了重要作用，另外一個重要原因是，「吸引外資對於擴大新一輪對外開放，進而倒逼改革進入深水區有重要意義」。1051231

(中央社)