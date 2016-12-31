林懷民車禍骨折 雲門舞集：狀況良好

雲門舞集創辦人暨藝術總監林懷民上週因交通意外受傷，造成腳骨折，雲門舞集今天也證實這項消息，並指出醫生要林懷民好好休息，目前狀況良好，請外界別擔心。

雲門舞集創辦人林懷民的老家「林開泰診所」，在林開泰四子林松茂和長孫林懷民奔走下，29日捐贈給嘉義縣府並被列入縣定古蹟，不過林懷民因為車禍骨折無法出席捐贈儀式，也才讓林懷民骨折的消息曝光。

雲門舞集今天證實林懷民車禍的消息，作家楊照也表示，林懷民上週因交通意外受傷，造成骨折，但接受非常專業的醫療照護，復原得很好，只是醫生囑咐，林懷民有點年紀了，骨折需要小心照護，完全休息及靜養。

楊照提到，「老師（林懷民）說，對不起，過年前驚擾大家，他會藉此機會好好睡覺、好好吃飯、好好休息，請大家一定寬心，過完農曆年，林老師應該就可以繼續新舞『關於島嶼』的創作。」1051231

(中央社)