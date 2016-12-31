陸2016年電影總票房達2100億
2016年中國大陸電影總票房為人民幣457.12億元（約新台幣2100億元），年增3.73%，此外，全年新增1612家影院、銀幕9552塊，使中國大陸登上世界電影銀幕最多的寶座。
新華社報導，大陸國家新聞出版廣電總局電影局統計，2016年城市院線觀影人次為13.72億，年增8.89%。大陸國產電影票房為266.63億元，佔票房總額的58.33%。國產電影海外票房和銷售收入38.25億元，年增38.09%。
2016年大陸共生產電影故事片772部、動畫電影49部、科教電影67部、紀錄電影32部、特種電影24部，總計944部；故事影片數量和影片總數量分別比2015年成長12.54%和6.31%。全年票房過億元影片84部，其中國產電影43部。
此外，全大陸新增影院1612家，新增銀幕9552塊。目前中國銀幕總數已達4萬1179塊，成為世界上電影銀幕最多的國家。1051231
(中央社)
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