擴大消費 大陸2017年新規上路

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大陸在2017年1月1日起有多項新規上路，內容主要聚焦在調降進口關稅、擴大內需以促進消費的層面，涉及多項消費食品、藥品原料及多個國家的進口關稅調降，和汽車購置稅調整。

據《央視新聞》整理，2017年1月1日起，大陸的進出口關稅進行部分調整，在消費品方面，金槍魚、北極蝦、蔓越莓等特色食品以及雕塑品原件等文化商品的進口關稅將降低；另為回應健康需求，醫療材料方面，生產抗癌藥所需的紅豆杉皮和枝葉、治療糖尿病藥所需阿卡波糖水合物的進口關稅也將降低。

同時大陸也將繼續對簽署貿易協定的25個國家及地區，其部分進口商品實施稅率調整，需進一步降稅的國家包括韓國、澳大利亞、紐西蘭、秘魯、哥斯大黎加、瑞士、冰島、巴基斯坦等。

汽車購置稅方面，原先為促進消費推行的5%稅率優惠於2016年底到期後，2017年開始，為避免汽車銷售量出現大幅下滑，因此決議將購置稅調整為7.5%，2018年再改回原本的10%。

(旺報)