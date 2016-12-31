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跨年后里場萬頭攢動 遊客擠爆麗寶樂園

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台中麗寶跨年晚會
全台從北到南跨年晚會，台中市以雙主場方式歡度2016年最後一夜，其中麗寶樂園場，董事長樂團與九天民俗技藝團首度舞台合作，熱力十足。（黃國峰攝）
台中麗寶跨年晚會
董事長樂團與九天民俗技藝團首度舞台合作，熱力十足。（黃國峰攝）
台中麗寶跨年晚會
全台從北到南跨年晚會，台中市以雙主場方式歡度2016年最後一夜，其中麗寶樂園場， 民眾樂翻天。（黃國峰攝）
台中麗寶跨年晚會
麗寶樂園場， 民眾樂翻天。（黃國峰攝）
台中麗寶跨年晚會
麗寶樂園場， 藝人輪番登場，圖為周湯豪。（黃國峰攝）
跨年后里場萬頭攢動 遊客擠爆麗寶樂園
麗寶樂園特別釋出18公頃停車場作為活動場地，白天湧入樂園的遊客，入夜後轉戰跨年晚會。（王文吉攝）
跨年后里場萬頭攢動 遊客擠爆麗寶樂園
董事長樂團為「花young台中」跨年晚會唱開場，帶來《對我打》、《眾神護台灣》等名曲。（王文吉攝）

「花young台中」跨年晚會晚間在麗寶樂園第2停車場舉行，由阿KEN領軍與Sandy、ㄚ頭及鯰魚哥4人搭檔主持，晚間7時，台中市副市長林依瑩擊鼓開場後，阿KEN講到后里時，突然說「后里有出螃蟹」，台上眾人狐疑時，阿KEN解釋「就HOLY SHIT（后里蟹）！」拋冷梗炒熱現場氣氛。

「揮別2016，感恩滿滿；展望2017，信心滿滿！」林依瑩擊鼓後表示，台中市不僅是美國有線電視新聞網CNN報導的「台灣最宜居城市」，更是365天活動滿滿的「盛會城市」，歡迎大家來台中居住。

接著董事長樂團與九天民俗技藝團打頭陣演出，帶來《對我打》、《眾神護台灣》等名曲，隨後登台的有許富凱、周湯豪、MATZKA、郭靜、盧廣仲、李愛綺、葉諾帆、晨悠組合、小A辣+林進、鯰魚哥、愷樂、BOi！等藝人，本土天團5566將在倒數前獨家獻唱，與市長林佳龍陪歌迷跨年。

為迎接2018世界花博，后里現場跨年煙火融入花朵特效，將施放8248發，搭配氣勢磅礡交響樂，與麗寶樂園「天空之夢」摩天輪的花朵燈光秀，逐一在夜空中競豔180秒，呈現清新小雛菊、溫暖向日葵、撫媚玫瑰等燦爛花朵，象徵為即將到來的花博獻上滿滿的祝福。

跨年晚會后里麗寶場人潮眾多，大甲分局計出動200餘人疏導周邊交通，並在現場成立補給站。分局長沈炳信表示，為體恤員警執勤時間長，須補充體力元氣，特協調福容飯店協助提供食物及場地，讓員警勤於時能適時補充體力，再繼續為民服務。

(中時)

關鍵字：跨年樂園麗寶
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