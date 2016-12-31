白家綺台南閃爆你的心 激動到數度哽咽

白家綺首次挑戰唱跳給自己評87分。(民視提供)

白家綺熱歌勁舞。(民視提供)

白家綺表演時戴上LED燈眼鏡，沒想到眼鏡卻讓她視線受到影響。(民視提供)

白家綺首次在《2017台南心時代跨年晚會》挑戰唱跳自己的公益EP單曲〈閃爆你的心〉，她表示表演前一點都不緊張，只是沒想到一出場看到滿滿的人群就讓她小緊張一下，因為這次表演加入LED燈眼鏡，但沒想到眼鏡卻讓她視線有受到影響，不過對於自己首次挑戰唱跳給自己評了87分，也強調看到粉絲對她熱烈的回應，很感動，自己在台上還數度哽咽，希望有了第一次的經驗之後會越來越好，也期許2017年的自己還能有突破的發展。

(中時)