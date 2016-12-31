彰化跨年倒數紙花飄 萬手揮舞抓祝福小卡

彰化縣政府和北斗鎮公所舉辦的「2016彰化公益慈善歲末聯歡晚會」彰化縣長魏明谷、北斗鎮長楊麗香先分送「酥糖」與「酥餅」給在場民眾。（吳敏菁攝）

彰化縣政府和北斗鎮公所舉辦的「2016彰化公益慈善歲末聯歡晚會」彰化縣長魏明谷（中）與北斗鎮長楊麗香（左）等人到場與民眾同樂。（吳敏菁攝）

彰化縣政府和北斗鎮公所舉辦的「2016彰化公益慈善歲末聯歡晚會」彰化縣長魏明谷（右二）與北斗鎮長楊麗香（左二）等人到場，射出紙飛機，迎向2017年。（吳敏菁攝）

彰化縣政府和北斗鎮公所舉辦的「2016彰化公益慈善歲末聯歡晚會」隨著夜幕，擠滿上萬人潮，等待倒數計時。（吳敏菁攝）

彰化縣跨年歲末祝福不放煙火，改以「瘋狂紙花機」營造歡樂氣氛，縣長魏明谷和眾貴賓等一起守候、獻上歲末祝福，今晚倒數，成千上萬紙花隨風飄散，像下雪一樣覆蓋晚會現場，紙花裡隱藏祝福小卡，爆出了最大驚喜，上萬人潮揮舞雙手要緊抓祝福，開心迎新年。

彰化縣政府和北斗鎮公所舉辦的「2016彰化公益慈善歲末聯歡晚會」隨著夜幕低垂，現場湧入上萬人潮，彰化縣長魏明谷與北斗鎮長楊麗香等人也先到場與民同歡，並親自分送「酥糖」與「酥餅」給在場民眾，並頒獎表揚16位個人、企業及團體，晚會充滿快樂溫馨的氣氛。

魏明谷表示，為了節能減碳、節省經費，跨年沒有施放煙火，舉辦跨年晚會在提供縣民休閒，最重要的是要感謝過去一年來16個企業、個人與團體對縣府的出錢出力，所以跨年晚會同時也是慈善的聯歡晚會。

魏明谷說縣長指出，北斗在台灣開發較早，俗稱「一府、二鹿、三艋舺、四北斗」，小吃出了名，如肉圓、肉乾、高麗菜飯等，也藉由跨年晚會讓大家來感受北斗的美好。

北斗鎮長楊麗香說，彰化向前行、北斗呷出名，藉著跨年晚會，提供上萬份北斗知名小吃免費品嘗，希望到北斗參加跨年的鄉親，可以利用假日在北斗輕旅行，北斗有值得大家品嘗的小吃和參訪的歷史古蹟，祝福所有鄉親揮別2016，將不如意拋到腦後，新的一年可以心想事成。

彰縣府和北斗鎮公所在會場周邊設置了北斗特色美食攤位，民眾來觀看表演，還有道地北斗美食可以品嚐，現場還準備了15000張抽獎券，獎品非常豐富，有SYM機車、iPhone7、冰箱、腳踏車等獎項，上萬民眾在熱鬧表演活動中，歡度最後的歲末，等待倒數計時，衝向新的2017，迎接新的驚喜。

(中時)