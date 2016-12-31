桃園跨年晚會 熱鬧登場
「捷乘歡迎 2017桃園跨年晚會」晚間在桃園藝文中心廣場熱鬧登場，由於適逢桃園捷運即將通車，今年市府以「竭誠歡迎」的諧音「捷乘歡迎」連結桃園捷運的概念，讓全國民眾感受到桃園的友善及熱情。
晚會中藝人黃子佼、李懿及翁滋蔓受邀擔任主持人炒熱現場氣氛，教父級搖滾團體伍佰與China Blue在八點上台開唱，晚會尾聲更有金曲歌后彭佳慧及歌手Selina雙壓軸演出；接著陳勢安、豆花妹、Boxing、八三夭樂團、卓文萱、吳思賢及羅文裕輪番上台演出，與大家共同迎接嶄新的一年。
由於整場晚會精彩可期，不到七點數萬位民眾就已經擠進廣場，預計午夜時將有超過10萬人一起倒數計時；為了疏散散場人潮，市府除了規畫3條接駁車路線供民眾搭乘，並呼籲大家多加利用。
(中時)
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