台中跨年晚會洲際場 滅火器搖滾開場

「2017花Young台中」跨年晚會今天晚間同步於洲際棒球場及后里麗寶樂園第二停車場登場。洲際場由滅火器樂團率先搖滾開唱，震撼全場。

迎接2017年，台中市政府規劃雙主場演唱會跨年，洲際場(台中現場)是國內史上第一個在棒球場內舉行的跨年晚會，后里現場則是在全台最高的摩天輪旁跨年。

台中市長林佳龍開場時表示，歡迎大家來台中跨年，希望大家有愉快的跨年夜，也祝福大家新的一年心想事成。滅火器樂團則送給林佳龍一束附有造型雞的花束，他們表示，台中即將舉辦2018花博，祝福台中世界花博雞（吉）祥如意，以花為名，讓台中成為花園城市。

滅火器樂團晚間也特別獻唱他們向「台灣巨砲」陳金鋒致敬的歌曲「曾經瘋狂」。滅火器表示，很高興站上洲際棒球場舞台，這是他們第2度在棒球場內唱這首歌。

洲際場跨年倒數後，將施放8888發煙火，總長度180秒，融合華麗色彩、特效煙火帶來速度感；后里現場則施放8248發，總長同樣180秒，配合后里花卉主題，設計花朵造型煙火，唯美浪漫。

新聞局表示，台中市今年首度在棒球場內跨年，在活動前，午資開發公司就向市府表示將在新年度全面更新草皮，因此促成這次活動美事。活動結束後，場地復原由午資公司負責，費用則由中信集團贊助。1051231

(中央社)