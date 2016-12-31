2017大選輪番登場 全球重頭戲看這裡

我要評比

2017年到來，美國大砲準總統川普將在1月就任，接著法國、德國等國大選輪番登場，這些重要選舉將決定2017年的權力平衡。除了政治事件外，眾所期待的奧斯卡獎也將在2月出爐。

以下為「時代雜誌」（TIME）2017國際事件重大時程總整理。

＊2017年1月

1日：葡萄牙前總理古特瑞斯（Antonio Guterres）正式就任聯合國秘書長一職，展開5年任期。

17-20日：年度世界經濟論壇（WEF）將於瑞士達佛斯（Davos）登場，全球領袖將齊聚開會。

20日：美國總統當選人川普宣誓就職，正式入主白宮，成為美國第45位總統。

＊2月

27日：電影界大事第89屆奧斯卡金像獎，將在台灣時間27日上午舉行頒獎典禮。

＊3月

1日：同性婚姻在芬蘭合法。

31日：英國首相梅伊（Theresa May）提出的啟動里斯本條約「第50條」最後期限到來，一旦啟動，英國將展開正式脫離歐盟（EU）程序。

31日：印度更換500及1000盧比鈔票的最後期限。印度總理莫迪（Narendra Modi）為打擊犯罪和貪腐，下令廢止此2面額鈔票。

＊4月

23日：法國總統大選登場，可能出現極右派、反歐盟的瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）和前總理費雍（Francois Fillon）兩相對決的局面。若無人得票過半，5月將舉行第2輪決選。

＊5月

19日：伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）將尋求連任，但面臨強硬派對手的挑戰。強硬派抨擊羅哈尼與美國達成核子協議。

26-27日：義大利將主辦七大工業國集團高峰會（G7），G7成員國加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國和美國領袖將齊聚一堂，歐盟代表也將出席。

＊6月

南韓總統朴槿惠因閨蜜干政醜聞遭國會彈劾，若憲法法院通過彈劾案，她將於4月下台，南韓大選將提前至6月舉行。

＊9月

12日：第72屆聯合國大會將於紐約市召開。

西班牙加泰隆尼亞可能在9月舉行獨立公投。

歐盟在任最久的領袖、德國總理梅克爾（Angela Merkel）將尋求第4任期，大選預計9月舉行。梅克爾的難民開放政策使德國陷入兩極化。

＊10月

13-15日：世界銀行和國際貨幣基金將在華府召開年度會議。

＊11月

中國共產黨第19次全國代表大會（中共十九大）可能在２０１７年１１月召開（時間尚待確定），將改組中共第１９屆中央政治局，形成新一代的領導班子。

＊12月

10日：諾貝爾獎頒獎典禮。（譯者：中央社蔡佳伶）1051231

(中央社)