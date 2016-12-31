台南跨年胡瓜領軍 高鐵站前湧人潮

台南跨年晚會今天晚間在高鐵台南站前廣場登場，主持群由胡瓜領軍，藝人接力演出。因適逢假日，湧入現場的人數相當多，市府預估可望突破去年的20萬人。

「台南跨年三部曲」活動的第二部曲「2017台南心時代跨年晚會」，晚間由「我的老師叫小賀」劇組人員，以熱力四射的舞蹈揭開晚會序幕；接著由廣受歡迎的男藝人黃鴻升開唱，為晚會掀起第一波高潮。

今年的台南跨年晚會主持群陣容堅強，由胡瓜帶領Janet、浩角翔起、白家綺接力上陣。白家綺還安排勁歌熱舞表演，二度在南部參與跨年的浩角翔起，也帶來一段配合16名舞者的組曲。

另外，參與晚會的卡司還有韋禮安、李玉璽、郭書瑤、李毓芬、曾沛慈、朱俐靜；還特別安排「台語四小天王」許富凱、曹雅雯、郭婷筠、蔡佳麟合體演唱。

由於今年的跨年晚會適逢假期，參加人潮相當踴躍，市府預估總人數可望突破去年的20萬人次。1051231

(中央社)