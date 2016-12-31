法國電影癡 2016票房達50年來次佳紀錄
法國的電影產出、觀影人次和放映廳數在歐洲數一數二，即使在恐怖攻擊威脅下，法國人也沒放棄看電影的樂趣，今年的觀影人次達到50年來次佳紀錄。
根據法國國家電影及動畫中心（CNC）統計，今年購票進電影院的人次達到50年來的次佳數字，共2億1300萬人次，比去年多了3.6%。
50年來，觀影人次最多的一年在2011年，紀錄是2億1700萬人次。
在2億1300萬購票看電影的人之中，約一半是看美國電影，最受歡迎的是動畫「動物方城市」（Zootopia），還有「海洋奇緣」（Moana）、「神鬼獵人」（TheRevenant）、「惡棍英雄：死侍」（Deadpool）、「寵物當家」（The Secret Life of Pets），剛上映的「星際大戰外傳：俠盜一號」（Rogue One: A Star WarsStory）也正熱賣。
法國本土電影票房略遜一籌，但仍保有一席之地，占所有售票數的35.3%，比去年多3.1%，至少18部法國電影突破百萬觀影人次，其中最突出的是「杜虛一家：美國夢」（Les Tuche 2: Le reve americain，暫譯）、「露營3」（Camping 3，暫譯）及「小氣鬼！」（Radin!，暫譯）。1051231
(中央社)
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