SBL》周士淵替補轟25分 裕隆力退台銀

裕隆射手周士淵替補攻下全場最高25分。(中華籃協提供)

2016年最後1場SBL例行賽，就看周士淵個人火力秀！周士淵31日全場投15中9、4罰4進，替補攻下全場最高25分，距離生涯4000分只差21分，帶領新北裕隆最終86比76擊退台灣銀行，也送台銀4連敗。

「我也不知道今天趕進度趕這麼快，大概是我想趕緊拿到4000分，你們就不會一直追問我了，」上場22分鐘就拿25分的周士淵表示，「今晚胡凱翔與盧冠良兩名年輕射手陷入低潮，所以我和政儒必須挺身而出。」

呂政儒也替裕隆貢獻14分、5籃板，周柏臣15分，賀夫10分、10籃板，裕隆執行教練魏永泰不只驚訝周士淵趕進度的速度之快，更感謝周士淵願意提前兩周宣告傷癒復出，這種為了球隊犧牲的精神，讓泰總相當感動。

先前飽受腳踝扭傷所苦的周士淵，會願意提前兩周歸隊，其實理由很簡單，「我想自己再休息就不用打了，很可能要拖到農曆年後才能傷癒復出，所以我要提前回來，這是身為職業球員的基本認知，也是一種責任問題。」

(中時電子報)