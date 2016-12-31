新北跨年 氣墊遊樂園兒童嗨翻天
新北市歡樂耶誕城倒數3天，孩童今天晚上在瘋狂的大型氣墊遊樂園，度過跨年夜。市府市民廣場歡笑聲、驚喜不間斷。大人則拿手機自拍或直播，將耶誕熊的俏皮，留下最後身影。
歡樂耶誕城元旦假期於市民廣場，打造兒童最喜愛的氣墊遊樂園，引進兩座大型氣墊遊樂設施「埃及法老樂園」及「外星人樂園」進駐，今天晚上大排長龍，家長與孩子們焦急的等待進入樂園裡面。
排到隊伍的小朋友，在氣墊中蹦跑跳，玩的不亦樂乎，市民廣場不時傳來陣陣歡樂的尖叫聲。各攤位也熱鬧滾滾，整個市府大樓，仍是「歡樂耶誕城」的大看板，不斷播放著光雕動畫。
今年新北市歡樂耶誕城，邀請來自新加坡頂尖光雕團隊針對市府大樓及360度立體耶誕樹，量身打造出國際級的3D光雕投影主燈秀，今天晚上是跨年夜，許多親子、情侶、民眾仍流連在市民廣場，一起度過。
新北市歡樂耶誕城進入最後倒數尾聲，市府歡迎還沒到訪或仍意猶未盡的民眾，可把握這最後2天前往。1051231
(中央社)
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