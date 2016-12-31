敘利亞停火 俄爭取聯合國表決支持

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俄羅斯正爭取聯合國安全理事會在今天舉行表決，以支持俄國參與調停的敘利亞停火。儘管目前敘利亞仍有零星衝突發生，但停火實施2天來大致維持了效力。

俄方表示，儘管聯合國另行推動和平努力，還是希望聯合國參與敘利亞政府和反政府軍元月間在哈薩克舉行的和談。

支持反政府軍的土耳其以及敘國當局主要盟邦俄羅斯都表示，將在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）舉行的談判，將力求為聯合國支持下的和平行動補強，而非加以取代。

土、俄兩國希望一些區域要角都能參與談判，包括埃及、沙烏地阿拉伯、卡達和約旦。

俄國駐聯合國大使朱爾金（Vitaly Churkin）表示，希望安理會今天表決俄國所提草案，同時予以「一致通過」。案中並支持擬議中的哈薩克和談。

然而外交官指出，提案必須經過「認真研究」，聯合國如何能在週末進行快速表決？他們也暗示，俄國難以爭取到通過此案所須的9票支持。

引人注意的是，美國並未參與這個新進程；但俄方表示，希望在美國總統當選人川普元月就職後，爭取美方加入。

設在英國的敘利亞人權瞭望台組織說，敘利亞多數地區今天的情況依然平靜。

但某些地區仍持續進行有限度衝突，包括大馬士革附近的瓦迪巴拉達（Wadi Barada）以及南部德拉鎮（Daraa）在內。1051231

(中央社)