林懷民車禍骨折 雲門舞集：復原狀況良好

林懷民驚傳車禍受傷，作家楊照轉述說，林老師會好好休息，請大家一定寬心。（資料照片 黃力勉攝）

雲門舞集創辦人林懷民老家「林開泰診所」29日捐贈嘉義縣府，並被列入縣定古蹟，他意外沒有現身捐贈儀式，今(31)日雲門舞集證實，林懷民上周車禍造成腳骨折，目前狀況良好。

根據中央社消息，雲門舞集證實林懷民車禍的消息，作家楊照也表示，林懷民上週因交通意外受傷，造成骨折，但接受非常專業的醫療照護，復原得很好，只是醫生囑咐，林懷民有點年紀了，骨折需要小心照護，完全休息及靜養。

楊照提到，「老師（林懷民）說，對不起，過年前驚擾大家，他會藉此機會好好睡覺、好好吃飯、好好休息，請大家一定寬心，過完農曆年，林老師應該就可以繼續新舞『關於島嶼』的創作。」

(集團連線報導)