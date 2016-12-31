新垣結衣萌爆！《紅白》台下嬌羞跳戀舞。(取自百度新垣結衣吧)

新垣結衣萌爆！《紅白》台下嬌羞跳戀舞。(取自百度新垣結衣吧)

星野源登場唱《戀》。(取自網路)

PIKO太郎大跳聲樂版《PPAP》。(取自網路)

日本《紅白歌唱大賽》今晚登場，以《月薪嬌妻》爆紅的星野源也受邀演唱夯爆主題曲《戀》，新垣結衣雖然因為擔任評審，未有上台一起大跳戀舞，但坐在台下的她，還是忍不住技癢，小跳了幾個舞步，害羞模樣萌翻一票觀眾。

儘管NHK先前曾強調因為新垣結衣是評審身分，所以不會與星野源合體跳戀舞，不過最後新垣結衣仍忍不住小跳了一段，讓網友看了直呼滿足！

另外，今年以洗腦歌《PPAP》爆紅的PIKO太郎，更在《紅白》與合唱團合作，大唱聲樂版《PPAP》，獲網友狂讚創意十足。

(中時電子報)