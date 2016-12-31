日本對大陸加強文武攻勢 增兵離島

日本媒體報導，在隔海與中國相望的日本西端沖繩縣先島諸島上，陸上自衛隊的部隊正在進行部署。日媒《東京新聞》12月30日報導，石垣市市長中山義隆26日表示，同意自衛隊在該市部署。這裡長期沒有陸上自衛隊駐紮，此次部署的背景是中國在東海的活動日益頻繁。西南防衛正成為自衛隊的主要任務，但是當地民眾對該舉措感到不安，擔心產生刺激中國的副作用。

日本陸上自衛隊沿岸監視部隊，今年3月向距離釣魚島，及其附屬島嶼150公里的與那國島派駐了部隊，負責蒐集艦船和飛機發出的電子信號。

報導稱，對於在冷戰時期主要防備蘇聯進攻北海道的陸上自衛隊來說，中國進出東海是很久以來不曾面臨過的「威脅」。日本政府明確指出，對於軍事力量得以增強、試圖進軍海洋的中國感到警惕。在負責九州和沖繩防衛的西部方面隊中，將設立執行機動任務的「水陸機動團」。

報導表示，日本在先島諸島部署部隊的工作也將正式開始，計畫在石垣島部署500人至600人的防空飛彈和反艦飛彈部隊、在宮古島部署700人至800人的部隊。

(旺報)