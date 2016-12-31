日本對大陸加強文武攻勢 增兵離島
日本媒體報導，在隔海與中國相望的日本西端沖繩縣先島諸島上，陸上自衛隊的部隊正在進行部署。日媒《東京新聞》12月30日報導，石垣市市長中山義隆26日表示，同意自衛隊在該市部署。這裡長期沒有陸上自衛隊駐紮，此次部署的背景是中國在東海的活動日益頻繁。西南防衛正成為自衛隊的主要任務，但是當地民眾對該舉措感到不安，擔心產生刺激中國的副作用。
日本陸上自衛隊沿岸監視部隊，今年3月向距離釣魚島，及其附屬島嶼150公里的與那國島派駐了部隊，負責蒐集艦船和飛機發出的電子信號。
報導稱，對於在冷戰時期主要防備蘇聯進攻北海道的陸上自衛隊來說，中國進出東海是很久以來不曾面臨過的「威脅」。日本政府明確指出，對於軍事力量得以增強、試圖進軍海洋的中國感到警惕。在負責九州和沖繩防衛的西部方面隊中，將設立執行機動任務的「水陸機動團」。
報導表示，日本在先島諸島部署部隊的工作也將正式開始，計畫在石垣島部署500人至600人的防空飛彈和反艦飛彈部隊、在宮古島部署700人至800人的部隊。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。