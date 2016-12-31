2016全球93名新聞工作者遇害 15人身亡伊拉克
國際新聞工作者聯合會12月30日發布的年度報告稱，2016年全球共有93名新聞工作者遇害，另有29名新聞工作者在兩次空難事故中喪生。
國際新聞工作者聯合會成立於1926年，是世界上規模最大的記者組織，秘書處設在布魯塞爾。這一組織目前在100多個國家擁有60萬名成員。
報告稱，與2015年相比，遇害新聞工作者人數下降了19人。在非洲、亞太、美洲、歐洲以及中東的23個國家發生的有針對性攻擊、炸彈襲擊和其他交火事件，是造成這93名新聞工作者喪生的主要原因。
2016年，伊拉克對於新聞工作者來說，是世界上最危險的國家，共有15人在伊拉克身亡。排在伊拉克之後的是阿富汗、墨西哥和葉門，遇害新聞工作者人數分別為13人、11人和8人。
2016年，還有29名新聞工作者在今年的兩次空難中罹難：11月29日巴西球隊空難中有20名體育記者遇難；12月25日俄羅斯「圖-154」飛機失事，造成9名記者喪生。
國際新聞工作者聯合會表示，媒體從業者面臨的安全形勢依然堪憂。今後，國際新聞工作者聯合會及相關機構將加倍努力，早日清除籠罩在新聞界的陰霾。
(旺報)
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