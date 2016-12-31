英國以西跨年多等一秒 不影響台灣倒數

再過幾小時今年就結束，今天將會多出1秒鐘，也稱為「閏秒」，台北市天文館解釋，這是地球自轉變慢效應經年累積而生，但不影響台灣的跨年倒數，但英國以西就要多等「一秒」。

台北市立天文科學教育館表示，今年12月31日將有8640秒，這多出來的一秒鐘稱為「閏秒」，是在地球自轉變慢效應下經年累積而產生的。

天文館說，全球統一把這一秒加在世界時間2016年12月31日的晚間11時59分60秒，也就是台灣時間的2017年1月1日上午7時59分60秒，所以不會影響台灣的跨年倒數，但英國以西的地區，跨年就得多等一秒。

「閏秒」發生沒有規律性，也無從預測，產生「閏秒」的原因是地球自轉速度不均勻，當差值達到0.9秒時，就會由總部設於法國的國際地球自轉組織（International Earth Rotation Service，簡稱IRES）發布設置閏秒來調整。

自1972年閏秒制度實施以來，今年已是第27次設置閏秒，上一次是在2015年6月30日。

天文館解釋，地球自轉其實受到許多複雜且不規律的因素影響而微幅變化，有時變快，有時變慢；例如月球潮汐力在近一百年來，平均讓地球每天的時間變長約千分之2.3秒。

天文館也提到相關時間加快的例子，像是2004年的南亞大地震，就讓一天的長度少了百萬分之2.68秒，此外大規模的地震、冰河融解等地殼與地核的相對運動也會影響地球自轉。1051231

(中央社)