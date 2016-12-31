貿易煙硝戰 美對中國硬木合板進行雙反調查
美國國際貿易委員會（USITC）宣布將繼續對中國某些硬木膠合板產品進行反傾銷和反補貼稅調查。
美國國際貿易委員會在一份聲明中表示，該機構判定，有合理跡象顯示，中國硬木膠合板得到補貼並在美國以不公平的價格銷售，導致美國業界受到實質性損害。
聲明中說，USITC做成決定後，美國商務部將繼續針對中國部分硬木合板產品展開雙反調查，預計明年2月13日針對反補貼的部分作出判定，4月27日針對反傾銷初裁。
USITC為獨立的準司法聯邦機構，專司有關貿易上的反傾銷與反補貼調查。今年12月初，美國商業部決定開始對中國一些硬木膠合板產品進行雙反調查。這些產品用於牆板、廚櫃、桌面以及地板。
在此之前，至少6家美國民營膠合板生產商針對這些中國進口產品涉及提出相關申訴。
USITC為獨立的準司法聯邦機構，負責有關貿易上的反傾銷與反補貼調查。有關調查報告預定明年1月底出爐，屆時將會提交給美國總統、美國貿易總署(USTR)和國會。
美國總統當選人川普從競選期間開始一直攻擊中國貿易不公，美中過去也有其他反傾銷調查和制裁案，預料川普明年1月20日就職後，中美貿易戰將更猛烈。
(中時)
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