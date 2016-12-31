基隆跨年碼頭搖滾 歌手大玩自拍秀
基隆市跨年，今天晚上以「搖滾基隆‧熱血跨年」晚會，於基隆港東三碼頭開唱。歌手在舞台上大玩自拍秀，拿手機與觀眾互動。民眾當場點歌，歌手演唱「二姐」江蕙的「家後」。
晚會由藝人舞思愛，搭配午茶DJ-So What共同主持。崇右熱門音樂社以「謝謝你愛我」揭幕，舞思愛還在舞台上拿起手機大玩直播。
在介紹ASA樂團時，阿美族的舞思愛介紹原住民族的問候語，也介紹ASA樂團成員的背景。不過，她在介紹布農族的招呼「烏妮娜 米呼米尚」，與排灣族招呼語「媽哩媽哩 馬撒魯」時，卻不慎將兩者說顛倒了。
主打全台唯一獨立樂團陪跨年的基隆跨年晚會，雖然毛毛雨斷斷續續，氣溫只有攝氏19度，但絲毫無法阻擋市民參與的熱情；「哈囉，基隆的大家，新年快樂。」，基隆的「IF Music Band」樂團，以在地的音樂人分享歌聲。
現場還大玩點唱，穿著亮皮外套，綁馬尾的「搖滾大嬸」被聽眾點歌，要唱台語歌后江蕙的「家後」，現場一起合唱。她說，「我雖然是唱Rock，但說到做到。」於是，現場的獨立樂團一轉，變成大家都喜歡聽的「二姐」歌聲。
搖滾大嬸也不忘現場以手機直播，以即將發行的專輯「So Very Hungry for Love」、「謊言」掀起第一波搖滾高潮。在大玩左右歌聲大對抗的遊戲中，現場嗨翻天。舞台設在碼頭邊，民眾感覺氣溫較涼，但不吝嗇熱情回應。
台下的基隆市民則手牽手，手持螢光棒，隨著歌手的樂音，一起搖擺。也有不少市民手持手機現場錄影。
市府也號召外型可愛又吸睛的胖卡行動餐車，齊聚於基隆文化中心前廣場，為參加跨年的民眾服務，與各地民眾一起分享基隆跨年的喜悅。1051231
(中央社)
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