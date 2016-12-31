香港傳出1例疑似感染MERS病例

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香港特區政府衛生署衛生防護中心官網31日公佈一宗疑似感染中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）的個案。

公告指出，患者是一名48歲男子，曾到訪阿拉伯聯合大公國，現在香港伊利沙伯醫院住院治療，情況穩定。

根據衛生福利部疾病管制署疫情中心資料顯示，MERS為呼吸道感染疾病，潛伏期約2至14天，症狀包括發燒、咳嗽、呼吸急促與呼吸困難，多數呈現肺炎，部分有腹瀉症狀。

此外，衛生福利部疾病管制署日前也發布公告，表示中東地區持續發生MERS疫情，元旦連假將至，民眾如赴該地區應提高警覺。1051231

(中央社)