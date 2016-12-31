五月天復刻十萬青年 演唱會陪粉絲跨年

五月天今晚在台北小巨蛋復刻2000年的「十萬青年站出來」巡迴演唱會，帶著粉絲一起跨越到2017年。

五月天在跨年夜帶著台下1萬多名粉絲一起在台北小巨蛋，從2016年跨越到2017年，演唱會從晚上9時開唱，吉他手怪獸還復刻2000年時，五月天在這場演唱會用閩南語對台下觀眾說，「現在現場已經超過10萬人了」。

怪獸笑說，「16年前睜眼說瞎話，大家也是會回憶的，明明台下只有一萬人」，台下粉絲大笑。

貝斯手瑪莎感性提到，今天是2016年最後一天，他有許多感慨，因為在他心目中一些有名的人，像是喬治麥可、大衛鮑伊等，都在今年過世，「到這個時代，每一年會感嘆失去的好像比得到的還多」。

瑪莎表示，「希望2016終於要過了，我希望不管現在什麼年紀，都可以心裡充滿感激，珍惜身邊所有的人，好好迎向新的一年」。

主唱阿信則回憶2000年，那時還只有撥接上網，連網時還會有一連串的怪聲音，「那時候夜市還有很多盜版，現在盜版都沒有，唱片都賣不出去」，而那一年更是五月天第一次得到最佳樂團獎。

接續唱到「終結孤單」時，也復刻2000年時演唱會，邀請「原班人馬」的歌仔戲班重新回到現場助陣，復刻超精細。1051231

(中央社)