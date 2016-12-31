田馥甄出道15年 跨年夜首休假好樂
歌手田馥甄昨晚在中國大陸浙江衛視開唱，為跨年慶祝活動揭幕；以女子團體「S.H.E」成員出道15年來，首次跨年夜沒工作，讓田馥甄開心休假。
田馥甄（Hebe）昨晚登上浙江衛視「愛在一起」領跑2017演唱會，帶來在中國大陸節目「夢想的聲音」唱過的改編版「凡人歌」加上「火」，也唱「小幸運」，她說，「希望大家把所有的幸運帶到2017年，讓2017年的每一天都有美好的事情發生」。
身穿胸口有豹圖案的小禮服，被粉絲們戲稱是「豹乳」登場。已提前唱完跨年系列活動，田馥甄發現是出道15年來，第1次跨年夜不用工作，可悠閒約朋友吃飯倒數，讓她好開心。
歌手Selina（任家萱）則是從「S.H.E」出道15年來，第1次個人單獨參加跨年演出，緊張到手足無措，要在桃園跨年晚會與主持人黃子佼合唱，但沒時間彩排，兩人只好前一晚電話練習對唱，彩排不完整，加上要表演新的組曲舞蹈，讓Selina壓力超大。
Selina抓著經紀人不斷重複問「我的聲音是不是有點沙啞？」、「我的手指甲好像發炎了，怎麼辦？」、「我覺得自己快感冒了」，搞得身邊同事啼笑皆非。
雙人團體「動力火車」晚間在中國大陸杭州舉辦「下一站」演唱會，特地安排唱新歌「跟自己合唱」，陪伴粉絲跨年；也準備「雞運連連」紅包要在慶功宴送給工作人員，希望大家都有好的開始。1051231
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。