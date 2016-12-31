田馥甄出道15年 跨年夜首休假好樂

歌手田馥甄昨晚在中國大陸浙江衛視開唱，為跨年慶祝活動揭幕；以女子團體「S.H.E」成員出道15年來，首次跨年夜沒工作，讓田馥甄開心休假。

田馥甄（Hebe）昨晚登上浙江衛視「愛在一起」領跑2017演唱會，帶來在中國大陸節目「夢想的聲音」唱過的改編版「凡人歌」加上「火」，也唱「小幸運」，她說，「希望大家把所有的幸運帶到2017年，讓2017年的每一天都有美好的事情發生」。

身穿胸口有豹圖案的小禮服，被粉絲們戲稱是「豹乳」登場。已提前唱完跨年系列活動，田馥甄發現是出道15年來，第1次跨年夜不用工作，可悠閒約朋友吃飯倒數，讓她好開心。

歌手Selina（任家萱）則是從「S.H.E」出道15年來，第1次個人單獨參加跨年演出，緊張到手足無措，要在桃園跨年晚會與主持人黃子佼合唱，但沒時間彩排，兩人只好前一晚電話練習對唱，彩排不完整，加上要表演新的組曲舞蹈，讓Selina壓力超大。

Selina抓著經紀人不斷重複問「我的聲音是不是有點沙啞？」、「我的手指甲好像發炎了，怎麼辦？」、「我覺得自己快感冒了」，搞得身邊同事啼笑皆非。

雙人團體「動力火車」晚間在中國大陸杭州舉辦「下一站」演唱會，特地安排唱新歌「跟自己合唱」，陪伴粉絲跨年；也準備「雞運連連」紅包要在慶功宴送給工作人員，希望大家都有好的開始。1051231

(中央社)