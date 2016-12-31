朴槿惠彈劾案將開審 憲法法院：會公正迅速裁決

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南韓憲法法院院長朴漢徹，12月30日發表新年賀詞表示，對總統彈劾案，將依憲法和國民要求，按照透明的法律程序，「公正而迅速地做出判決」。此外，朴漢徹還表示，憲法法院深知審理總統彈劾案有著何等深刻的憲政意義，深感責任重大。

朴漢徹保證，將「不辜負國民的信任」，盡最大努力發揮憲法法院的功能。據悉，將於2017年1月31日結束任期的朴漢徹，本月30日與8名南韓憲法法院法官，一同參拜首爾銅雀區國立顯忠院（相當於忠烈祠）。每年年底都會到訪國立顯忠院的朴漢徹在芳名錄上寫道，「憲法是韓國的未來與希望」。

稍早憲法法院表示，朴槿惠將不需出庭應訊。不過，憲法法院表示，朴槿惠的密友崔順實必須出席1月10日的庭訊。

(旺報)