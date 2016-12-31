元旦升五星旗 陸委會：個別政治立場不評論
一名政治立場鮮明的男子魏明仁，近日透過臉書，表達自己每天都升五星旗，並號召明年元旦要擴大舉辦，引起關注，陸委會31日對此表示，對個別人士政治立場不予評論，重申中華民國是主權國家，也是台灣社會的最大公約數。
南投人魏明仁正積極號召有志一同民眾，於2017年元旦至彰化二水鄉參加中共黨旗、中華人民共和國國旗升旗典禮，已先豎起兩支各16.66公尺不鏽鋼旗杆。魏明仁強調，這是他的政治理念，也是他反擊民進黨與蔡英文政府台獨的方式，他日前表示，有近千人表明要參加這個特殊的升旗典禮。
陸委會31日表示，台灣是多元民主社會，對於個別人士的政治立場不予評論。
陸委會指出，中華民國是主權國家，也是台灣社會的最大公約數。政府堅持在普遍民意與民主原則上，推動兩岸政策，並致力維護民眾福祉與臺灣尊嚴。
(旺報)
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