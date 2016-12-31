乾隆玉璽天價拍出 傳買家未付帳神隱

日前以2100萬歐元（約新台幣7.9億元）拍出的「乾隆御筆之寶」玉璽，卻傳出買家已經失聯。這次引起全球拍賣市場關注的競拍，可能以失敗收場，也圖顯大陸買家在拍賣市場上的誠信問題。

大洋網報導，12月14日，一枚清乾隆「乾隆御筆之寶」璽在法國巴黎德魯奧（Drouot）拍賣行被中國買家以超過1.6億的價格競得，此新聞在全球拍賣市場都引起了不小的震動。但競拍得此玉璽的中國買家，已經和法國拍賣行失聯。

拍得此枚玉璽的中國買家是溫州商人杜聖博。他用手機遠程遙控助理，拍下這一玉璽，以1750萬歐元成交價獲得，加上佣金後為2100萬歐元。

在競拍成功之後，他曾經對媒體表示，目前打算將玉璽作為個人收藏，但如果有人願意捐獻這件拍品，他願意以實際拍得的價格轉手玉璽。

但報導引述著名收藏家劉益謙表示，杜聖博在拍賣之後3天就和拍賣公司失聯了。

匡時拍賣董事長董國強表示，這種拍賣完了不付款的事情在海外市場層出不求，令大陸買家的形象愈來愈差。有資深收藏家抱怨，這個事件會讓所有中國買家集體「躺槍」，不僅會被有色眼睛看，以後將會要求付更多保證金。

報導說，拍賣之後不付款，已經成為大陸拍賣市場上，困擾拍賣行成交結算的一大頑疾。2014年全球藝術品市場報告顯示，儘管中國拍賣成交總額僅次於美國，但是100萬元以上拍品結算率只有47%，重量級拍品交割更為緩慢，甚至最終沒有付款。1051231

(中央社)