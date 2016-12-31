夢時代愛Sharing跨年 伴3D光雕投影秀

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2017高雄愛Sharing夢時代跨年晚會以「深海派對」為主題，歌者樂團接力表演迎接2017年，震撼極致的音效結合3D光雕投影秀，果然分分秒秒都讓觀眾情緒沸騰。

跨年晚會在時代大道封路舉辦，數百公尺長的時代大道湧入數十萬人。

夢時代跨年活動由「宅男女神」阿喜打頭陣，JR紀言愷、孫盛希、台灣爽樂團、林芯儀、大支&小人等人接力表演；跨年派用燈光、投影、音樂結合多元媒材效果，震撼全場。

現場民眾也不時的舞動手上的螢光棒，回應舞台上賣力演出的歌手和樂團，熱情的歡呼、尖叫聲迴盪在時代大道，讓跨年晚會熱情溢、歡愉久久。1051231

(中央社)