薑茶暖心窩！暖警助老翁返家

警方聯繫老翁家屬到派出所團聚。（葉書宏翻攝）

82歲羅姓老翁衣著單薄，在新北市中和區景平路上徘徊，附近好心的民眾，上前詢問，發現是迷失老人，馬上報警處理。

中和警分局景安派出所巡邏員警郭泳賢、林妍榛等2人，接獲通報後，馬上趕赴現場了解，經詢問老翁，他住在景平路上某棟公寓的2-4樓為其所有，出門時忘記帶鑰匙，欲返回家中，不得其門而入，然而，附近的民眾表示沒有見過老翁。

適逢，冷氣團來襲，氣溫下降到16度，擔心老翁承受不住外面的冷風低溫，先帶到派出所休息，很快的在老翁脖子身上配戴的項鍊，發現黏貼著一張紙，寫有手機號碼，立即撥打電話，另一頭接通電話的婦人，聽到員警告知找到先生，高興的說「謝謝，菩薩保佑。」

羅妻說，中午在廚房煮飯時，不知道老公自行走出去，馬上到住家附近四處尋找，找了1小時還是找不到，正準備打電話報案，就接到派出所員警的電話，人已經找到了，馬上帶一件外套到派出所來接回家。

羅妻到了派出所門口，發現老公雙手捧著熱騰騰的薑母茶，小口啜飲，傻傻的笑著，說：我太太來了，羅妻連忙的說「不好意思叨擾你們辦公」，雙手欲牽著老翁回家時，而老翁卻不想離開，還想要多坐一會兒，就是要再喝一杯薑母茶，員警說，外面真的很冷沒關係，也請羅妻一起坐下來喝，等一下我們員警在開車護送妳們回家，讓老翁夫妻在派出所感到很溫暖。

(中時)