有洋蔥！Janet跨年偷空PO文感謝「他」

Janet在台南主持跨年活動，偷空發文感謝辛苦的工程師們。(取自Janet臉書)

女星Janet今(31日)跨年夜無法與老公George Young相聚，前往台南主持《2017台南心時代跨年晚會》，剛剛更突然有感而發地在臉書PO文，感謝場邊工程師為了讓大家都能有訊號上網，就跟她一樣在跨年夜工作，無法陪伴家人，文中充滿洋蔥。

Janet今晚在台南主持跨年活動，偷空在臉書發文感謝場邊辛苦的信號工程師們，「再過沒多久就要迎接新的一年了，大家有沒有關注民視看台南的跨年晚會啊？今天在會場看到了辛苦的工程師，跟我一樣要在這跨年夜晚工作不能陪伴家人，但就像工程師希望讓大家有好訊號一樣，我也希望可以帶給大家滿滿的歡樂迎接更美好的一年！」網友們也紛紛留言，祝福Janet新年快樂。

(中時電子報)