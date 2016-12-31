計程車八斗子油庫前遭外籍漁工搶錢

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傳搶案！基隆市八斗子油庫今天凌晨1時許驚傳搶案。印尼籍漁工阿漢和友人今天凌晨1點在北寧路酒過三巡，招攬計程車準備返回八斗子油庫住處，行經環港街時阿漢友人先下車，再往八斗子油庫方向行駛。

當車輛抵達油庫，阿漢拿了千元大鈔支付百元車資，雙方疑因語言不通，發生口角爭執，未料，阿漢撇見駕駛把手放有一包零錢，伸手抓了就逃離現場，司機發現約莫2萬多元錢袋遭搶，立即向警方報案。

八斗子派出所長鄭億宏立即發動追捕，在八斗子安檢所協助查緝下，今天凌晨3時許漁船查獲躲藏犯嫌，訊後依搶奪罪嫌移送法辦。

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(中時)