日接洽與陸韓3邊峰會 日相盼再次訪陸

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共同社今天報導，日本已與中國大陸和南韓接洽，希望2月間在東京舉行3邊高峰會，以加深彼此在自由貿易協定、環保和反恐等議題上的合作。

共同社分析，日本首相安倍晉三希望，經過此次3邊峰會後，他能及時在2017年日本對中國大陸邦交正常化45週年時往訪大陸。

這3個亞洲強權雖自2008年迄今已舉行過若干次這樣的3邊會談，最近1次是2015年在首爾進行，但彼此間的關係長期受困於對北韓和歷史問題的歧見。

共同社引述不具名外交消息人士的話指出，南韓對參與擬議中東京高峰會的態度積極，中國大陸則態度保留。

共同社說，在美國總統當選人川普的亞洲政策比較明朗之前，中國大陸不可能宣布相關決定。

如果這項峰會能夠召開，安倍晉三、大陸總理李克強以及代替朴槿惠總統出席的南韓總理黃教安可望在2月10日會談。1051231

(中央社)